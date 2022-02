Milan, Messias: “Vogliamo vincere lo scudetto. Battere l’Inter in quel modo…”

Junior Messias, centrocampista del Milan, è tornato sulla vittoria rossonera nel derby, confermando le ambizioni di scudetto

"Non mi emozionavo così tanto per una vittoria da tanto tempo. Vincere un derby così in rimonta è bellissimo. Il derby è una cosa a parte, che da tanto non sentivo: unica. Scudetto? Ci crediamo. Siamo lì e ci proveremo fino in fondo".