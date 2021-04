Mesto: “Inter la più forte, ma il Napoli non è da meno. Benitez? Con lui…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della squadra di Gattuso attesa dall'impegno con l'Inter

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex calciatore del Napoli Giandomenico Mesto. Questo il suo pensiero sulla squadra di Gattuso: " Il Napoli ha tanti giocatori rappresentativi che possono fargli fare il salto di qualità. Con Koulibaly, Mertens, Insigne, Zielinski gli azzurri devono puntare assolutamente alla Champions, hanno tutte le carte in regola per farlo.

Napoli-Inter? L’Inter è la squadra più in forma e forte del campionato, lo dimostrano i punti di vantaggio che ha sulla concorrenza, ma il Napoli non è da meno ed ha tutto per fare un grande risultato giocando anche in casa.