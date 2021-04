TS – Inter, metodo Conte infallibile in Italia. Ma giocando così in Europa…

Tuttosport analizza la vittoria dell'Inter, ponendo l'attenzione sulla tattica prudente e attendista di Conte contro il Sassuolo

"La vittoria sul Sassuolo è stata compendio del contismo. Un successo arrivato con il 29,9% di possesso palla (non ci si deve stupire, nella sfida del Mapei fu al 35%...) per precisa scelta: l’Inter ha consegnato l’iniziativa agli avversari per tenersi la possibilità di ripartire. Tendenza accentuata grazie al gol arrivato in avvio sull’asse Young-Lukaku", ammette il quotidiano che poi aggiunge: "Il lento ruminare del Sassuolo non ha mai impensierito gli interisti che, come da copione, dopo un’ora in trincea hanno trovato la ripartenza giusta per mettere in cassaforte il risultato, grazie a Lautaro Martinez, fin lì spettatore nella partita, imbeccato da Lukaku". Si tratta del 36° gol della LuLa, 21 di Lukaku e 15 di Lautaro, al miglior anno da quando è in Italia.