Pedopornografia, Metzelder condannato a 10 mesi: “Chiedo perdono alle vittime”

L'ex nazionale tedesco condannato a dieci mesi di reclusione con sospensione della pena

"Cristoph Metzelder chiede perdono alle vittime e si dice pronto ad accettare l'eventuale condanna. Il 40enne ex nazionale tedesco ed ex giocatore di Real Madrid, Borussia Dortmund e Schalke, e' sotto processo per possesso e diffusione di immagini pedopornografiche.