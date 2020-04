Meunier: “Il mio obiettivo è rimanere al Psg. Mi accostano all’Inter o al Tottenham, ma…”

Intervenuto nella diretta Instagram di RTBF, Thomas Meunier ha ribadito la sua volontà di rimanere al Paris Saint-Germain. Nonostante l’interesse di vari club, tra cui anche l’Inter, il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare Parigi: “Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di rimanere a Parigi, per il momento sono abbastanza calmo. Accordo imminente col Dortmund? Tutto ciò che circola su di me sui social network non lo capisco: ho visto così tanti articoli che mi accostano al Tottenham o all’Inter… Non capisco questa mania!“.

(Le Parisien)