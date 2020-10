Borussia Dortmund, Zorc: “Meunier sta facendo bene. Hakimi? Come paragonare mele e pere”

Il grande colpo dell’ultimo mercato estivo dell’Inter è senza ombra di dubbio Achraf Hakimi, prelevato per 40 milioni di euro dal Real Madrid dopo due stagioni trascorse in prestito al Borussia Dortmund. Il suo posto tra le fila dei gialloneri è stato preso da Thomas Meunier, svincolato dal Paris Saint-Germain. Michael Zorc, ds del club tedesco, ha elogiato il laterale belga:

“Meunier si adatta bene al nostro gioco, è molto utile, sia per le sue qualità tecniche che per quelle fisiche. È molto intelligente e fa quello che gli viene chiesto. Hakimi? È come paragonare le mele con le pere“.

(sport.de)