Mexes: “Roma? In quegli anni vinceva tutto l’Inter. Per noi era molto se…”

Le parole dell'ex difensore francese che in Italia ha militato sia nei giallorossi che nel Milan

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Phillippe Mexès, ex calciatore: “Spalletti? Gli devo tanto. Non so cosa sia successo quando è tornato a Roma, non è mai semplice perché doveva riconquistare e rifare tutto, ha avuto problemi con Totti. Ma quando è arrivato all’inizio non aveva un effettivo incredibile, noi dietro facevamo il massimo per Totti e De Rossi, volevamo riconquistare il nostro pubblico con un bel gioco. Nessuno si aspettava nulla ma lui ci ha aiutato tanto, a me, a Perrotta, Tonetti, Cassetti, lo stesso De Rossi. L’Inter aveva un grande effettivo, avevano 2 squadre e noi no. In quegli anni la squadra nerazzurra vinceva tutto, noi cercavamo di lottare specialmente per il posto in Champions League, per noi era un onore. Abbiamo comunque vinto Supercoppa e Coppa Italia ma era già bello per noi, non è il campionato ma è già molto".