Mercato, mezza Europa su Kurzawa: contratto in scadenza con il PSG, c’è anche l’Inter

Layvin Kurzawa è uno dei calciatori in scadenza di contratto più ambiti del panorama internazionale: l’esterno francese del Paris Saint-Germain è finito nel mirino di diversi club, inclusa l’Inter, che già in passato ha effettuato diversi sondaggi con il suo entourage. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, il terzino piace parecchio al Barcellona, che cerca rinforzi per la fascia sinistra del campo, ma dovrà affrontare a concorrenza di mezza Europa: oltre all’Inter, su Kurzawa ci sono anche Chelsea, Arsenal, Milan, Liverpool, Napoli e Juventus.