Mezza Europa su Scalvini: in Italia non solo Inter, sondaggi anche da Milan e Juventus

Giorgio Scalvini è destinato a diventare uno dei nomi caldi del mercato internazionale: il difensore classe 2003 dell'Atalanta è in cima alla lista dell'Inter, ma la concorrenza è folta e agguerrita, e il rischio asta è quanto mai concreto. Così scrive tuttomercatoweb.com: "La valutazione al momento non esiste, perché c'è il rischio concreto di un'asta che come base sia intorno ai 30 milioni, ma con un outlook assolutamente positivo. I prossimi sei mesi saranno determinanti sia per capire qual è il percorso di crescita, ma anche quanto dovrà spendere un top club per anticipare la concorrenza.