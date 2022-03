Mezzano: “All’Inter giocai poco, Ronaldo un marziano. Stasera decisive le fasce”

L'ex difensore del Torino, un passato anche in nerazzurro, analizza i temi principali della partita di stasera

Luca Mezzano, ex difensore del Torino con una breve parentesi all'Inter, ha concesso un'intervista a La Stampa: "Il mio cuore è sempregranata perché è dal Filadelfia che nasco ed anche oggi non avrò dubbi su chi tifare. La mia esperienza all'Inter? Purtroppo giocai pocotra il 1997 e il 1999: era l'Inter che si stava preparando ai successi con Mancini e Mourinho ma soprattutto l'Inter di Ronaldo, un marziano sceso sulla terra: marcarlo in allenamento era incredibile. Già all'epoca andava ai 200 all'ora, aveva uno strapotere fisico unico per quegli anni. Il ricordo più bello è il successo in Coppa Uefa che sento anche un po' mio perché giocai in due partite. Il gol di Ronie a Marchegiani in finale è la sintesi della sua classe".