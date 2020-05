Barcellona, i soldi per Lautaro arrivano dall’Inter…di Miami: Beckham chiama Suarez

Non accenna a placarsi il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez: lo scoglio principale rimane la valutazione dell’argentino, con l’Inter che non intende concedere sconti. Una mano, in tal senso, potrebbe arrivare da un’altra Inter: quella di Miami. Secondo quanto riporta il Sun, il sodalizio americano presieduto da David Beckham avrebbe messo nel mirino Luis Suarez, attaccante uruguayano che, nelle idee della dirigenza catalana, dovrebbe lasciare il posto proprio al Toro nerazzurro. In caso di cessione dell’ex Liverpool, il Barcellona potrebbe avere parte del denaro necessario per tentare un nuovo assalto per Lautaro Martinez.