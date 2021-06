Ex Inter, UFFICIALE: Cagliari, ceduto Miangue in prestito al Cercle Brugge

Nuova avventura in Belgio per il difensore classe '97

Nuova avventura in Belgio per Senna Miangue: il Cagliari, proprietario del cartellino dell'ex difensore dell'Inter, ha comunicato la cessione in prestito con diritto di riscatto al Cercle Brugge. Questo il comunicato del club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Senna Miangue al Cercle Brugge in prestito con diritto di riscatto al termine della stagione sportiva 2021-22".