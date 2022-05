Michieletto: “Tifo Inter da sempre, amavo Zanetti. La prima volta a San Siro…”

Il pallavolista del Trentino, campione d'Europa con la Nazionale italiana, racconta la sua passione per i colori nerazzurri

Alessandro Michieletto, pallavolista della Trentino e campione d'Europa con la Nazionale italiana, è uno dei protagonisti del MatchDay Programme prodotto dall'Inter, squadra della quale è grande tifoso: "Sono interista fin da piccolo: mio nonno mi regalava una maglia nerazzurra dietro l'altra. Quando avevo 9 anni ho assistito alla vittoria del Triplete e l'anno successivo sono andato per la prima volta a San Siro: indimenticabile, un'atmosfera unica".

"Facevo il difensore, mi imponevo con il fisico ma con i piedi ero proprio negato, me la cavo molto meglio sul campo da pallavolo. Anche se soffro anche lì. Quando? Ovvio, quando sono impegnato in una partita e in contemporanea gioca l'Inter. La prima cosa che faccio appena finisce il mio match è controllare il risultato dei ragazzi".