Da Mihajlovic ad Arnautovic e Medel, ma non solo: Bologna, tutti gli ex Inter

Nella sfida in programma domani al Dall'Ara ci saranno tanti rossoblu che hanno avuto un passato in nerazzurro

Andrà in scena domani allo stadio Dall'Ara la sfida tra Bologna e Inter. Un match speciale per diversi rossoblu che hanno avuto un passato più o meno significativo in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport li elenca: dal tecnico Mihajlovic ad Arnautovic, da Medel e Mbaye a Bardi e Falcinelli.