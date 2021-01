Mihajlovic: “Se si vince contro la Juve è più bello. Arnautovic? Viene dalle mie parti e…”

Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della partita contro la Juventus ha descritto così il club bianconero: «Anni fa con un’altra dirigenza, molto competente in fatto di calcio, il club ha commesso qualche errore. Con la nuova dirigenza non c’è niente da dire. La Juve è un modello da seguire sotto tutti i punti di vista. Giocare in maglia bianconera o allenarla dev’essere il massimo per tutti, è un Club che non si discute. Ma quando si vince contro la Juve è tutto molto più bello».

Poi ha parlato anche di Arnautovic, ex attaccante dell’Inter, che potrebbe arrivare a Bologna: «Io non parlo di calciatori che non alleno. Come profilo mi piace perché viene dalle mie parti, e se viene dalle mie parti è forte per forza».

(Fonte: Skysport)