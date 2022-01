Mihajlovic: “13 giocatori? Forse andavano bene 40 anni fa o per il calcio a 7”

Il tecnico del Bologna ha commentato la scelta della Lega di spostare la partita col Cagliari a domani e anche il nuovo protocollo

In più potrà disporre del solo allenamento di oggi, dopo cinque giorni di quarantena disposti dall'Asl: "Non sono arrabbiato, spero solo che chi ha optato per il rinvio a domani della gara di Cagliari lo abbia fatto in buona fede, pensando che il Covid non riguardi i calciatori, ma solo le persone normali. Il gruppo è meraviglioso, ha dimostrato le proprie qualità anche in periodi più duri e difficili di questo e sono convinto che domani faremo una grande partita". Esprime dubbi, invece, Mihajlovic, sul protocollo che impone di giocare con 13 giocatori: "Potevano andare bene quarant'anni fa. Ora, con i 5 cambi, per essere in regola dovremmo giocare a calcio a 7. Ma le regole sono quelle. Abbiamo undici giocatori e abbiamo recuperato Viola e Dominguez dalla positività: qualcosa ci inventeremo. Ai ragazzi dico di stare sereni ed essere fiduciosi".