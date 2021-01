Genoa-Bologna, Mihajlovic: “Una vergogna giocare su un campo così. Va bene per le patate…”

“Giocare su un campo così è una vergogna per tutti, va bene per le patate, non per giocare a calcio. Non cerco scuse, abbiamo perso, ma certo il terreno di gioco ci ha penalizzato”. Sinisa Mihajlovic non nasconde l’amarezza per il ko subito dal suo Bologna in casa del Genoa: il tecnico degli emiliani però accusa il campo di Marassi. “Non cerco scuse – aggiunge ai microfoni di Sky – però è una vergogna far giocare ai giorni nostri su un campo così. Qui il problema c’è sempre stato, anche quando allenavo la Samp”.

Sulla sconfitta Mihajlovic ha sottolineato: “Non me l’aspettavo, eravamo arrivati convinti di fare il risultato. Noi dobbiamo comunque lottare per non retrocedere, è un campionato equilibrato, dobbiamo cercare di arrivare a 40 punti se bastano. Ma è il primo obiettivo e sapere che dobbiamo stare attenti”.

(Ansa)