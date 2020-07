Mihajlovic contro Sky: “Vergognatevi per Inter-Bologna. Il piccolino marito di Benedetta Parodi…”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si è sfogato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita con il Sassuolo:

“Abbiamo perso meritatamente, il Sassuolo ha giocato meglio di noi. Io sono stato espulso giustamente, ma non capisco perché i nostri giocatori vengano sempre ammoniti. Poi volevo dire che dopo la vittoria con l’Inter ho visto la trasmissione su Sky di quelli che si tolgono la giacca, condotta da quel piccolino marito di Benedetta Parodi. Non si è mai parlato del Bologna, ma solo dell’Inter. Sembrava di stare su Inter Channel. È una vergogna, non è giornalismo”.