Il preparatore del Bologna: “Mihajlovic è a Roma. Importante non venga intaccato perché…”

Il preparatore atletico del Bologna, Massimiliano Marchesi, ha dato i compiti a casa ai giocatori rossoblù. E’ previsto che l’attività di allenamento del club rossoblù riprenda il 19 marzo.

Lo stesso membro dello staff tecnico ha parlato di Sinisa Mihajlovic con E’ tv e ha spiegato che si è trasferito a Roma. «Siamo stati costretti ad insistere per farlo partire altrimenti lui sarebbe rimasto qui. E’ tranquillo nella capitale. L’importante è che non venga intaccato perché su persone che hanno avuto un problema come il suo, con questo virus non ci sono casistiche», ha detto. L’ex giocatore ed ex tecnico dell’Inter (ha fatto da vice a Mancini) qualche mese fa ha subito un trapianto di midollo osseo e sta combattendo la sua battaglia contro la Leucemia. Potrebbe posticipare di qualche giorno il rientro a Casteldebole perché i suoi al rientro faranno lavoro atletico e non tecnico, spiega La Gazzetta dello Sport.

(Fonte: GdS)