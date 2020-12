GdS – Inter-Bologna, Mihajlovic ‘bluffa’: due soluzioni tattiche per battere Conte

Dubbi di formazione per Sinisa Mihajlovic in vista della gara contro l’Inter, in programma a San Siro questa sera alle 20:45. Nella conferenza stampa della viglia, il tecnico serbo ha smentito un cambio di modulo, attaccando la famosa talpa all’interno dello spogliatoio: “L’ho provato soltanto per capire chi c… è che parla con i giornalisti. Non cambio niente. L’ho fatto apposta perché nessuno se lo aspettava e sto indagando sul colpevole, su chi parla magari per mezzo voto in più. Se lo trovo lo faccio finire di giocare, lo attacco al muro. Eravamo solo noi ad allenarci e oggi sui giornali è uscito tutto, la nostra squadra si sa sempre: sono molto inc… e quando lo trovo sono c… amari. E lo troverò“.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Mihajlovic deciderà oggi cosa fare: “Giovedì Sinisa ha provato lungamente il 3-4-1-2 al posto del solito 4-2-3-1 (nel quale giocherebbe Sansone al posto di Orsolini infortunato)“. Il serbo studia la mossa giusta per battere per la terza volta consecutiva l’Inter a San Siro e fare il secondo scherzetto di fila a domicilio ad Antonio Conte.

