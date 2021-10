Mihajlovic: “Gasperini ha ragione: gli arbitri devono metterci la faccia”

Le parole del tecnico del Bologna: "Noi non siamo ragazzini, noi dobbiamo avere la possibilità di confrontarci anche con gli arbitri"

"Bisogna vedere, perché potrebbe rallentare il gioco. Magari una chiamata per squadra a tempo, potrebbe aiutare. Anche se non credo che cambierebbe qualcosa perché una volta presa la decisione è difficile che gli arbitri la cambino. Noi però dobbiamo concentrarci su noi stessi e non guardare troppo agli arbitri, anche perché gli errori che fanno sono fatto in buona fede. Non penso che gli arbitri ce l'abbiamo col Bologna. Ci sono semplicemente momenti in cui si è più fortunati con gli arbitri e momenti meno. Dobbiamo parlare meno e pensare di più a quello che facciamo in campo. Io l'unica cosa che chiedo agli arbitri è più comunicazione, di essere più aperti al dialogo".