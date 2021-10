Mihajlovic: “Ibra in campo a 40 anni? Il problema è uno. Spero non sia al top”

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna su Ibrahimovic a pochi minuti dalla sfida contro il Milan

Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Milan di questa sera: "Ibra a 40 anni in campo? Il problema suo è che a una certa età. Come per tutti noi, il tempo passa e i giocatori come lui e Totti smettono prima o poi. Spero oggi non sia in condizione migliore, ma sono felice di vederlo in campo, significa che sta bene. Speriamo per tutto il calcio che duri più a lungo possibile. Al compleanno dovevo andare, ma non me la sono sentito perché non avevamo i risultati giusti, per rispetto del lavoro”.