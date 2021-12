Mihajlovic: “Juve? Dobbiamo ripetere le gare fatte con le big. Chi lotta con noi…”

Le parole dell'allenatore serbo a proposito del match che sta per iniziare al Dall'Ara questo pomeriggio

Presentatosi ai microfoni di DAZN prima di Bologna-Juventus, Sinisa Mihajlovic ha presentato così la gara: "La Juve è sempre la Juve. Dobbiamo ripetere le gare fatte qui in casa contro Milan, Roma o Lazio. Dobbiamo giocare in questa maniera, i ragazzi sanno che il livello si è alzato, se prima l'obiettivo era la salvezza giocando a cento all'ora, l'abbiamo raggiunto sempre con anticipo. Ora chi lotta per il nostro stesso obiettivo sono diverse".