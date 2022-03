Mihajlovic, polemica con la giornalista DAZN: “Fa una domanda senza informarsi. Non devo…”

Un Sinisa Mihajlovic piccato, quello che si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Torino, terminata per 0-0

Un Sinisa Mihajlovic piccato, quello che si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Torino, terminata per 0-0. L'allenatore del Bologna, ex Inter, ha infatti risposto così a una domanda sugli obiettivi rossoblù e sul suo futuro sulla panchina emiliana:

"Quali erano gli obiettivi del Bologna concordati a inizio stagione? Non lo sa lei quali sono? Non si è informata prima di farmi la domanda? Lì c'è Matri, lo dica lui... Decimo posto? Sì, allora ci siamo. Se sono confermato in vista della prossima stagione? Non devo confermare ogni volta il mio futuro, quando la stagione sarà terminata parleremo con la società e vedremo".