Bologna, Mihajlovic: “La mia reazione al rosso? Era da tre mesi di carcere”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Empoli, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è tornato così sull'espulsione ricevuta nel finale del match con il Genoa: "Per me l'importante è che la squadra vada in campo con la massima concentrazione e intensità. Spero che loro mettano in campo una reazione propositiva, non come quella che ho avuto io dopo l'espulsione... che sarebbe stata da tre mesi di carcere. Ma sottolineo che prima dell'espulsione io avevo fatto notare delle cose e mi sarei meritato un'ammonizione, non un'espulsione. Poi quando vedo un'ingiustizia, come quel rosso, non ragiono più".