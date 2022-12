Mihajlovic, la moglie ringrazia tutti “per la vicinanza e l’affetto”

L'amore resta per sempre anche quando il dolore vince e la morte si prende tutto nonostante mille battaglie. E l'amore per Sinisa si è visto e sentito in questi giorni: il mondo del calcio si è stretto attorno a lui e ai suoi. Ma pure il mondo dello spettacolo lo ha omaggiato in tv. E la gente semplice lo ha apprezzato tanto: c'erano tanti tifosi ai suoi funerali. Alla cerimonia, mischiata ad ex giocatori e amici, c'era tanta gente comune arrivata per l'ultimo saluto al tecnico. Tante persone poi lo hanno voluto onorare con migliaia di messaggi sui social. A tutti loro va il ringraziamento della famiglia dell'ex giocatore, ed ex allenatore in seconda dell'Inter. La moglie sui social ha scritto: "Ringraziamo tutti per la vicinanza e l’affetto ricevuti in questo doloroso momento". Dolorosissimo.