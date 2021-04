Mihajlovic: “A Roma vogliamo vincere. Serve la mentalità vista con l’Inter”

Le parole dell'allenatore del Bologna alla vigilia della prossima gara di campionato degli emiliani

Roma-Bologna è uno dei match del turno di campionato di questo weekend. I felsinei sono di scena in casa dei giallorossi dopo la sconfitta con l'Inter di una settimana fa. Sinisa Mihajlovic ha presentato la gara in conferenza stampa: "Quella di domani sarà una partita difficile ma noi andiamo come sempre a fare la nostra gara sapendo che andiamo incontro a una squadra forte e di qualità, ma noi abbiamo la nostra identità e cercheremo di avere lo stesso atteggiamento mentale tenuto contro l'Inter. L'anno scorso abbiamo vinto a Roma e possiamo rifarlo quest'anno. I giocatori della Roma non credo pensino già alla sfida dopo, perché tutti si preparano per vincere tutte le gare. Credo che domani faranno di tuto per vincere con noi, poi faranno di tutto per passare il turno con l'Ajax".