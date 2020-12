Inter, riecco Mihajlovic: il suo Bologna cerca il tris a San Siro. TS: “Il dato che spicca…”

L’Inter troverà domani sera di fronte lo spauracchio Sinisa Mihajlovic. Il grande ex fa paura ai nerazzurri e sono i numeri a spiegare il motivo: nelle ultime due occasioni, il serbo ha conquistato con il Bologna il bottino pieno a San Siro.

All’esordio sulla panchina del Bologna, nel febbraio 2019, Mihajlovic conquistò i tre punti col risultato di 1-0, mentre a luglio di quest’anno è arrivato il 2-1 per i felsinei, che hanno espugnato ancora una volta San Siro. In mezzo la vittoria dell’Inter al Dall’Ara, che Tuttosport definisce la normalità. Il quotidiano aggiunge: “Il dato che spicca è che una squadra col budget per gli stipendi tre volte e mezzo inferiore (43 milioni di euro contro i 149 dell’Inter) abbia messo sotto uno dei top-team a domicilio per due volte di fila“.