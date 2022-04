Bologna, Mihajlovic parla alla squadra in video dall’ospedale

Prima della sessione di lavoro, in sala video, c'è stata una call conference tra la squadra e Sinisa Mihajlovic

(ANSA) - BOLOGNA, 01 APR - Il Bologna è tornato ad allenarsi questa mattina, intorno alle 11 dopo la giornata libera di ieri. Prima della sessione di lavoro, in sala video, c'è stata una call conference tra la squadra e Sinisa Mihajlovic, che ricoverato in ospedale, al Sant'Orsola, per le cure ha voluto parlare ai suoi ragazzi, finalmente al completo dopo i rientri dei nazionali.