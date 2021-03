Mihajlovic: “Ecco quando abbiamo iniziato a vincere all’Inter. Si diceva…”

Alla vigilia di Napoli-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato del cambio di mentalità avvenuto quando vestiva la maglia dell'Inter

Alla vigilia di Napoli-Bologna, in conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha parlato del cambio di mentalità avvenuto quando vestiva la maglia dell'Inter. "Quando ero all'Inter, prima che venisse Mancio, si diceva sempre che l'Inter aveva una grande squadra però non avevano mai vinto nulla. Poi con l'arrivo di Mancini, Veron, Figo, Mihajlovic, di gente che è abituata a vincere, che sa cosa deve fare per vincere".