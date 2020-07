Mihajlovic: “Un’impresa con l’Inter? Ma per loro?”. E poi scherza con Zenga: “Mezza s…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter: “Se ci vuole un impresa contro l’Inter? Ma per loro?”, ha scherzato. Una domanda anche per Walter Zenga, tecnico del Cagliari, proprio in vista della gara di domenica: “Il Bologna sta bene in campo, lo sappiamo: Sinisa dà la sua impronta e il suo stile di gioco”. I due sono stati poi protagonisti di un siparietto molto simpatico: “Cosa voglio dire a Zenga? Che è una mezza sega”, ha detto Mihajlovic. E l’ex portiere nerazzurro ha risposto simpaticamente: “L’altra metà è lui, ne facciamo una intera in due”.