Mikkelsen (Tv2 Sport): “Eriksen, ora anche in Italia lo conoscono. Bravo Conte a…”

Martin Mikkelsen, commentatore danese di Tv2 Sport, ha elogiato la seconda parte di stagione di Christian Eriksen

Martin Mikkelsen , commentatore danese di Tv2 Sport, ha elogiato la seconda parte di stagione di Christian Eriksen . Il centrocampista è diventato un titolare indiscusso della squadra di Conte che ha vinto lo scudetto. "È stato un processo molto, molto divertente. Non ricordo di aver seguito prima un simile percorso per un giocatore. Ha finito in modo fantastico. È stato eccellente dopo la pausa invernale, dove ha giocato molto e ha aiutato l'Inter a vincere il campionato".

"In autunno era sempre in campo quando le cose andavano male per l'Inter. E poi i giornali italiani hanno iniziato a concentrarsi sempre di più su di lui. È stata una sorta di spinta per lui. Adesso lo conoscono anche in Italia. E poi Antonio Conte è stato bravo nel cercare il ruolo giusto per Eriksen. Penso che sia un buon esempio di quanto sia bianco e nero il mondo del calcio. Perché non credo che Eriksen sia cambiato. È il punto di vista del mondo esterno su di lui che è cambiato. Penso anche che abbia giocato bene in autunno quando gli era stato permesso".