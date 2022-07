Milan, Adli: “Pronto a mettermi in gioco. Dobbiamo difendere il titolo”

"Sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli a centrocampo. Il mister mi sta provando in diverse posizioni. Per me l'importante è giocare indipendentemente dal ruolo": Yacine Adli arrivato al Milan dopo essere stato acquistato la scorsa estate ma rimanendo al Bordeaux per una stagione, può essere il jolly del centrocampo rossonero e si mette a disposizione di Pioli durante la conferenza stampa di presentazione.