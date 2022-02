EDICOLA TS – Derby, è tornata la Milano da bere. Bremer-Toro, il patto: Milan in pole

"È tornata la Milano da bere". Recita così il titolo del box concesso al derby di Coppa Italia in programma stasera dalla prima pagina di Tuttosport

"È tornata la Milano da bere". Recita così il titolo del box concesso al derby di Coppa Italia in programma stasera dalla prima pagina di Tuttosport. "Milan e Inter in cerca di rilancio. 8 duelli come i cocktail da gustare", recita il quotidiano. Si parla anche di Bremer: "Toro-Bremer, il patto: via per 25 milioni. È la cifra base per la cessione ma Cairo spera che si scateni un'asta. Accordo legato al rinnovo, il Milan resta in pole".