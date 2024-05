Durante l'omaggio a Giroud, che lascia il club rossonero per andare in MLS, i tifosi milanisti hanno avuto un pensiero per l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 maggio 2024 (modifica il 25 maggio 2024 | 23:23)

Il Milan, dopo il pareggio con la Salernitana già retrocessa in Serie B, ha omaggiato Pioli, Kjaer e Giroud che sono ai saluti. Il francese, che giocherà in MLS, è stato invitato ad entrare sul campo dallo speaker ufficiale rossonero che ha ricordato la sua doppietta nel derby dello scudetto della stagione 2021-2022. Era il 19esimo scudetto rossonero. Nel frattempo, in questa di stagione, è stata l'Intera vincere il titolo e ad arrivare alla seconda stella prima della squadra rossonera (che è nata prima).

Il ventesimo scudetto è arrivato proprio nel derby contro il Milan, vinto due a uno contro i rossoneri, con i gol di Acerbi e Thuram. Ed evidentemente non è ancora stato digerito dai tifosi rossoneri se mentre stavano omaggiando proprio il francese in Curva Sud si si è occupati proprio dell'ultima, bruciante, vittoria nerazzurra. A San Siro è così apparso uno striscione dedicato all'Inter: "Girata + linguaccia. Il vero scudetto in faccia. Merci Olivier".