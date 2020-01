Il Milan bussa alla porta dell’Inter: non solo Politano, nel mirino altri due nerazzurri

Il mercato di gennaio potrebbe riservare dei colpi a sorpresa sull’asse Inter-Milan: i rossoneri hanno messo nel mirino Matteo Politano, ma i discorsi tra i due club potrebbero estendersi ad altri giocatori. Secondo Tuttosport, i vertici milanisti potrebbero richiedere un centrocampista tra Vecino e Gagliardini:

“Vecino è un nome che potrebbe scaldare il mercato in uscita dell’Inter in questo gennaio insieme a Gabigol (si aspetta il sì del giocatore all’offerta del Flamengo) e Politano. Il centrocampista uruguaiano potrebbe essere offerto al Tottenham oppure andare all’estero avendo altre proposte. Ma anche il Milan pare interessato al giocatore: i rossoneri hanno chiesto Politano, ma pure un centrocampista, Vecino, appunto, o Gagliardini. I nomi finiranno sul tavolo nei prossimi giorni quando Marotta e Ausilio incontreranno Boban, Maldini e Massara. L’Inter vuole monetizzare la cessione di Politano (nel mirino anche del Napoli, la Fiorentina dopo Cutrone potrebbe essere meno interessata), ma se dovesse arrivare il “no” per Vidal, Marotta potrebbe chiedere come contropartita Kessie, giocatore gradito a Conte. Se Vidal esclude Eriksen e viceversa, l’arrivo del danese, con l’uscita di Vecino, potrebbe invece non chiudere le porte a Kessie“.