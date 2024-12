L'Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui analizza il caso del Milan. Nel documento c'è anche un intervento di Gerry Cardinale che ha nominato anche l'Inter. "Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questo con il ‘vincere con intelligenza.’ L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta (il riferimento è all’ex proprietario insolvente, non al club in sé, ndr) - è questo davvero quello che vogliamo? Per i tifosi, il mio lavoro è vincere il campionato italiano ogni anno- lo capisco".