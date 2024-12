Come ogni anno Transfermarkt ha pubblicato i nuovi valori di mercato della Serie A

Come ogni anno Transfermarkt ha pubblicato i nuovi valori di mercato della Serie A. Il portale specializzato spiega il perché dei principali mutamenti, dal mercato all'età media, dal confronto internazionale alle prestazioni sul campo. Nel focus sull'Inter, Transfermarkt evidenzia che sono "solo 4 gli aumenti di valore nella rosa nerazzurra, motivo per cui, nonostante gli aumenti nei ruoli chiave, la rosa scende addirittura di valore".

"Due aumenti paradossalmente, viste alcune difficoltà iniziali, sono da registrare al centro della difesa. Yann Bisseck aumenta ancora (+5 Mio. € a 30 di valore) e stringe ancora di più la forbice col diretto concorrente Benjamin Pavard. Il fisico prorompente del tedesco, la sua capacità di giocare in un contesto tattico moderno e associativo, l'altezza e la conseguente bravura nel gioco aereo, tutti fattori che in Premier, il mercato più ricco del mondo, non sono passati inosservati".