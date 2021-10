UFFICIALE – Milan, che tegola: Maignan operato al polso, starà fuori più di due mesi

Arrivano bruttissime notizie per il Milan di Stefano Pioli, tra le principali rivali dell'Inter di Inzaghi per la conquista dello scudetto

Arrivano bruttissime notizie per il Milan di Stefano Pioli, tra le principali rivali dell'Inter di Inzaghi per la conquista dello scudetto. Come riporta un comunicato del club rossonero, infatti, il recupero di Mike Maignan, sottopostosi a un intervento al polso sinistro, è stimato in circa 10 settimane. Ecco la nota: