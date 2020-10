Milan, esame derby: 4 anni senza successi, l’ultima vittoria in casa dell’Inter 10 anni fa

Si avvicina l’appuntamento con il derby di Milano, in programma sabato sera a San Siro: il Milan, capolista a punteggio pieno, affronta l’Inter, reduce dal pareggio con la Lazio. Un esame importante soprattutto per i rossoneri che, come ricorda Tuttosport, non vincono una stracittadina da più di quattro anni:

“L’obiettivo è stato puntato, visto che il Milan non vince una stracittadina – a livello generale – dal 31 gennaio 2016 mentre in casa dell’Inter il successo manca da ben 10 anni (7 novembre 2010, 0-1 con rigore di Ibrahimovic)“.