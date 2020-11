Europa League, le gare delle 21: figuraccia Milan, ko 0-3 a San Siro con il Lille. I risultati

Una vera serataccia per il Milan di Stefano Pioli che, imbattuto da marzo e da 24 partite, perde sonoramente a San Siro per 3-0 contro il Lille del mattatore Yazici, venendo così scavalcato dai francesi in cima al gruppo H di Europa League. Nelle altre partite della serata, vittorie per Arsenal, Leicester, Sparta Praga e Feyenoord. Ecco tutti i risultati:

Antwerp-LASK 0-1 (Eggestein(L))

Arsenal-Molde 4-1 (Ellingsen (M), aut. Haugen (A), aut. Sinyan (A), Pepe (A), Willock (A))

Celtic-Sparta Praga 1-4 (Julis (S), Julis (S), Griffiths (C), Julis (S), Krejci (S))

Dinamo Zagabria-Wolfsberger 1-0 (Atiemwen (D))

Feyenoord-CSKA Mosca 3-1 (Haps (F), Kocku (F), Geertruida (F), aut. Senesi (C))

Hoffenheim-Liberec 5-0 (Dabbur (H), Dabbur (H), Grillitsch (H), Adamyan (H), Adamyan (H))

Leicester-Braga 4-0 (Iheanacho (L), Iheanacho (L), Praet (L), Maddison (L))

Milan-Lille 0-3 (Yazici (L), Yazici (L), Yazici (L))

Stella Rossa-Gent 2-1 (Kanga (S), Odjidja-Ofoe (G), Katai (S))

(Primo tempo, partita iniziata in ritardo a causa di una forte pioggia) Villarreal-Maccabi Tel Aviv 1-0 (Bacca (V))

Young Boys-CSKA Sofia 3-0 (Mambimbi (Y), Sulejmani (Y), Mambimbi (Y))

Zorya-AEK Atene 1-4 (Tankovic (A), Mantalos (A), Livaja (A), Kochergin (Z), Livaja (A))