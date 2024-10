Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Paulo Fonseca ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan: "La continuità è importante in questo momento. Avendo più giorni per recuperare i giocatori, se la squadra sta bene, è importante mantenere più giocatori possibili nell'undici titolari. Non è perché non ho fiducia negli altri giocatori eh. Non abbiamo vinto a Leverkusen, ma il gruppo era deluso, arrabbiato. Ho sentito buone sensazioni, la squadra ha nuovamente lavorato molto bene. Noi vogliamo vincere. Giocare a Firenze è sempre difficile, loro hanno una buonissima squadra".