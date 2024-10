Eppure di fronte a tutto questo Simone Inzaghi ha detto no. In verità non sorprende certamente che l’abbia fatto adesso, perché parliamo di un uomo e un professionista troppo corretto per minimamente pensare di piantare in asso un progetto e dei compagni di viaggio in mezzo al percorso. Il punto è che Simone Inzaghi ha proprio scelto l’Inter, e non perché siamo a ottobre, ma come progetto negli anni. E non crediate che il Manchester United sia la prima big di Premier a contattarlo. Anzi, se vi fate un conto sulle top inglesi che hanno cambiato allenatore la scorsa estate, tutte lo hanno contattato, e sono andate anche oltre il semplice contatto.