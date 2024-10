Milan, Fonseca: “Rigori sbagliati? Sono incazzato. Il tiratore è un altro”

Le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa dopo la gara persa anche per i due rigori sbagliati

Nel calderone della sconfitta del Milan di stasera c'è anche la delusione per quanto accaduto in occasione dei due rigori assegnati ai rossoneri e poi parati da De Gea, prima a Theo Hernandez e poi ad Abraham. Il tema è entrato anche nelle considerazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa all'Artemio Franchi.