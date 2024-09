Milan, Fonseca: “Stasera sarà totalmente diversa dal derby. Servirà pazienza”

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match in programma questa sera a San Siro contro il Lecce. "La nostra struttura offensiva non è cambiata nel derby con l'Inter, delle volte si può fare confusione sulle posizioni dei giocatori. Morata è un giocatore diverso da Reijnders, delle volte sembra che abbiamo due attaccanti ma la struttura non cambia”.