Milan, Gabbia: “Sconfitta per colpa nostra. Brucia molto il secondo gol”

Matteo Gabbia, al termine di Fiorentina-Milan terminata 2-1 al Franchi, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le considerazioni sulla natura della sconfitta dei rossoneri: "La sconfitta è dipesa da noi, da una squadra che non ha dato il massimo stasera. In alcuni tratti abbiamo giocato bene, ma è mancata la continuità necessaria in questa partita per vincere. Dobbiamo lavorare e guardarci in faccia per capire dove abbiamo sbagliato, tutto deve partire da noi.