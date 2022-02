Milan, Gazidis: “Il nuovo stadio sarà il migliore e il più sostenibile d’Europa”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è tornato a parlare del nuovo stadio di Milano in coabitazione con l'Inter

"Questo è qualcosa in cui, come club, crediamo fortemente, come dimostra il progetto del nuovo stadio del Milan, che sarà il migliore e il più sostenibile in Europa e sarà anche la chiave per lo sviluppo futuro del club, della città di Milano e del calcio italiano in generale. Ospitare questo evento durante una piattaforma così potente come l'Expo è un grande motivo di orgoglio per noi, ed è in linea con la nostra ambizione generale di fissare lo standard per gli altri nel nostro settore e oltre quando si tratta di argomenti importanti come l'innovazione e la sostenibilità".