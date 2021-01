Il Milan batte il Torino 2-0 grazie alle reti di Leao e Kessie su calcio di rigore. I rossoneri si confermano così al primo posto in classifica. Il Torino ha provato a reagire nel secondo tempo senza trovare la via del gol; il Var ha negato un calcio di rigore ai granata concesso per fallo di Tonali su Verdi.