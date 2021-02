SM – In EL Milan 2 in campo: Pioli pensa al turn over in vista dell’Inter

Stando a quanto spiegato dal tg di Italia 1 l'allenatore pensa alla stracittadina: Ibra potrebbe riposare giovedì

Prima di quella partita però la squadra milanista dovrà affrontare l'Europa League giovedì, giocherà contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic. L'allenatore richiede ai suoi di trovare concentrazione per dare una risposta alla frenata in campionato e prepararsi al meglio per la sfida contro i nerazzurri. Domenica l'Inter arriverà alla stracittadina con una partita in meno sulle gambe e per questo Pioli pensa ad un ampio turnover. A partire da Ibrahimovic. Probabile quindi che contro la squadra serba lo svedese riposi. Mandzukic giocherebbe così la sua prima partita da titolare.