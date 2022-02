Gds – Milan-Inter, Ibrahimovic ancora out: lo svedese punta il Napoli

La sensazione è che il vero obiettivo di Zlatan sia Napoli-Milan, il big match di campionato in programma domenica 6 marzo

Archiviati i deludenti pareggi contro Udinese e Genoa, Milan e Inter devono lasciarsi alle spalle il weekend e pensare a martedì sera, giorno dell'andata della semifinale di Coppa Italia. E in casa rossonera, come spiega La Gazzetta dello Sport, ci sarà soltanto un'assenza: "Il 100% della rosa non potrà mai essere a disposizione, perché Simon Kjaer tornerà in gruppo solo in estate per preparare la prossima annata: a Milanello, però, oggi non c'è notizia di acciacchi, traumi, guai muscolari e problemi fisici di sorta.